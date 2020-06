Johnny Rotten (Sex Pistols): 'Mia moglie ha l'Alzheimer, sono un badante a tempo pieno'

Il già leader dei Sex Pistols John Lydon, noto ai più con lo pseudomino di Johnny Rotten, in un'intervista al tabloid britannico Mirror ha rivelato di essere ormai impegnato a tempo pieno nell'assistenza di sua moglie Nora Forster, che negli ultimi anni ha visto aggravarsi la forma di Alzheimer che l'ha colpita - l'artista ne parlò due anni fa, durante la presentazione del documentario "The Public Image Is Rotten" dedicato ai PIL, progetto nel quale si imbarcò dopo lo scioglimento della sua prima band.

"Nora ha l'Alzheimer: ormai sono un badante a tempo pieno, non permetterò a nessuno di incasinarle la testa", ha spiegato il frontman, icona del punk inglese a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta: "Per me la persona vera è qui. La persona che amo è sempre qui, ogni minuto e ogni giorno della mia vita. Per sfortuna si dimentica delle cose, ma del resto non succede a tutti?".

Lydon e la Forster si sposarono nel 1979: "Immagino che la sua condizione sia una specie di perenne doposbronza. Sta peggiorando, il suo cervello riesce a immagazzinare sempre meno ricordi, che a volte scompaiono definitivamente. Ed è sorprendente, perché i presunti esperti con i quali abbiamo avuto a che fare, pagandoli moltissimo, hanno detto che sono rimasti molto colpiti dal fatto che lei non mi dimenticherà mai. Quindi perché pagare dei professionisti per indagare quando il messaggio mi sembra che sia semplicemente che un po' d'amore può fare molto?".

Al cantante non dispiace di passare il periodo di autoisolamento con la moglie nella casa che la coppia occupa a Los Angeles: "Essendo la sua badante a tempo pieno, sono bloccato qui. Non sento il bisogno di uscire e socializzare con le teste di cazzo là fuori".