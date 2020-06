Glastonbury, la zona dance non rinuncia all'edizione (virtuale) 2020

C'è un pezzo del festival di Glastonbury 2020 che non si farà fermare - a differenza del resto della storica manifestazione musicale brittannica organizzata da Michael Eavis - dall'emergenza sanitaria da Covid-19: Shangri-La, la porzione di manfestazione dedicata alla dance e all'elettronica, si terrà online tra i prossimi 3 e 4 luglio. L'evento, ribattezzato Lost Horizon, sarà prodotto dalle start-up Sansar e VRJam e vedrà gli avatar di star della consolle come Carl Cox, Fatboy Slim (nella foto), Seth Troxler, Coldcut e molti altri tenere banco in dirette che verranno rese disponibili in streaming su piattaforme come Beatport, Twitch, Facebook e YouTube, oltre che su un'app realizzata per l'occasione.

L'evento disporrà di una zona - sempre virtuale - nominata Sansar che gli utenti potranno visitare in modalità realtà virtuale utilizzando gli appositi visori: l'iniziativa sarà fruibile sia gratuitamente che pagando un biglietti premium da 10 dollari, per mezzo del quale si riceveranno benefit (sempre virtuali) e si effettueranno donazioni ad associazioni benefiche come Amnesty International e Big Issue. Tutte le informazioni sono disponibili nel dettagli sul sito ufficiale dell'iniziativa all'indirizzo https://events.sansar.com/.