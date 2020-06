SIAE: 'Scandalo se la direttiva copyright non verrà recepita dal Parlamento italiano'

"Se la direttiva copyright, approvata dal Parlamento europeo l'anno scorso, non verrà recepita dal Parlamento italiano, sarà uno scandalo": lo ha detto il presidente di SIAE Mogol (nella foto in alto) nel corso della conferenza stampa organizzata oggi, 9 giugno, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori a Roma. La scritta "Proteggiamo chi ci fa emozionare" e l'immagine di un disco in vinile sulla cui copertina campeggia la scritta "404 - Copyright not found" (come a dire: "pagina non trovata", come sa chiunque abbia mai navigato su internet) fa da sfondo alla conferenza, intitolata "Direttiva copyright: fate presto, fate subito! - La cultura ci rende liberi, ma può essere libera solo grazie al diritto d'autore". Presenti al tavolo - oltre a Mogol - Al Bano, il Consigliere di Gestione Andrea Purgatori (giornalista, sceneggiatore e saggista), e condotta da Stefano Mannucci, con le partecipazioni in collegamento di Federica Abbate, Giovanni Caccamo, Caterina Caselli, Roby Facchinetti, Piero Maccarinelli, Gino Paoli, Alfredo Rapetti Mogol (Cheope), Tony Renis, Carlo Verdone, Sergio Vallarino (Zibba), tra gli oltre 17mila firmatari della campagna #404Copyright lanciata da SIAE.

Mogol ha ricordato la storia e l'importanza della SIAE e ha ribadito quanto sia indispensabile che il Parlamento italiano approvi la direttiva europea sul diritto d'autore: "Altrimenti quelli che producono cultura continueranno a non essere pagati per il loro lavoro. Ora che il mondo della cultura è bloccato [a causa della crisi causata dall'emergenza coronavirus], è fondamentale. Bisogna fare presto. Sarebbe un grave danno per tutto il Paese". Il Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini, in platea, ha sottolineato come la difesa del diritto d'autore non abbia colore politico, e ha ringraziato i grandi artisti per essere attivi nella battaglia anche a favore dei loro colleghi meno famosi o sconosciuti. Purgatori, come rappresentante delle associazioni dell'audiovisivo, ha invitato a riflettere sul fatto che senza i contenuti non esisterebbero le piattaforme né i palinsesti delle televisioni, e che è indispensabile riequilibrare i rapporti economici fra chi produce i contenuti e chi li utilizza ("Loro hanno i miliardi, ma noi abbiamo ragione", ha detto fra l'altro.

Al Bano è intervenuto sul tema dei concerti dal vivo: "Siamo tutti fermi da tempo e non vediamo un'apertura all'orizzonte. Dietro ogni spettacolo, dietro all'artista protagonista, c'è gente che non lavora e ha bisogno di essere sostenuta". Tra gli interventi più incisivi, quello di Carlo Verdone: "Questa è una questione cruciale. In queste settimane delicate abbiamo aiutato, con il nostro lavoro, gli italiani a rimanere più serenamente e tranquillamente in casa, dandogli una sorta di carezza. Le lobby che lavorano contro i diritto d'autore si battono contro qualcosa di sacro, che è la creatività, che rischia di spegnersi e di esaurirsi. Ma perché queste grandi piattaforme non pagano le tasse nel nostro Paese? Non lo dico tanto per me, che sono stato fortunato nella mia carriera, ma per quelli che sono all'inizio dell'attività". E poi Tony Renis ("È giusto che le grandi multinazionali paghino. Il nostro governo deve risolvere questo problema assolutamente e immediatamente, non tanto per noi più famosi che possiamo sopravvivere grazie ai nostri diritti d'autore, ma per i giovani che sono il futuro della creatività musicale"), Caterina Caselli ("Il diritto d'autore è il motore della nostra industria. Così come le grandi multinazionali chiedono il rispetto dei loro brevetti, noi chiediamo il rispetto del nostro brevetto, che è il diritto d'autore"), Gino Paoli ("Il diritto d'autore serve a tutelare chi produce arte. Chi non lo difende o è cretino o è in malafede. Chi sostiene che la musica dev'essere di tutti non capisce che senza la possibilità di guadagnare col proprio lavoro, nessuno scriverebbe musica") e il regista teatrale Piero Maccarinelli ("Ha ragione Caterina Caselli, il diritto d'autore è il brevetto dell'arte, il nostro copyright e va difeso strenuamente. Tutti i materiali diffusi in rete durante il periodo di lockdown non hanno generato reddito per chi li aveva creati, e questo è profondamente ingiusto").

Roby Facchinetti ha raccontato la vicenda legata a "Rinascerò rinascerai", la canzone frutto della collaborazione con lo storico batterista dei Pooh Stefano D'Orazio, pubblicata per raccogliere fondi da destinare all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per aiutare la struttura a fronteggiare l'emergenza sanitaria (Rockol ne ha scritto qui e qui): "Quello della canzone per Bergamo mia e di Stefano D'Orazio è uno scandalo inaccettabile. Ed è umiliante che questa canzone a oggi abbia maturato pochissime migliaia di euro di donazioni, nonostante i milioni di visualizzazioni. Una soluzione va trovata al più presto". La SIAE - a sostegno del progetto - ha annunciato già lo scorso aprile di rinunciare alle sue provvigioni per massimizzare la solidarietà.

Collegati da remoto, sono intervenuti anche autori di canzoni come Giovanni Caccamo ("Noi giovani lavoriamo quotidianamente, ma per poter continuare abbiamo bisogno di un compenso per il nostro impegno"), Federica Abbate ("Il compenso per singolo streaming è irrisorio. Ed è giusto che il nostro lavoro sia riconosciuto"), Cheope ("Chi non riconosce il diritto d'autore o non capisce o è in malafede") e Zibba ("Noi dobbiamo rivendicare questo nostro diritto. E' triste dover dire ai giovani che le loro aspirazioni creative sono destinate ad essere remunerate in maniera del tutto insufficiente").

"È talmente evidente l'ingiustizia per quello che succede, che non si capisce come mai non si riesca a risolverla", ha commentato alla fine della conferenza Mogol.