Addio al jazzista Robert Northern

E' morto all'età di 86 anni lo scorso 31 maggio - ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore - Robert Northern, anche conosciuto come Brother Ah, figura di spicco del jazz americano: secondo quanto riferito dal New York Times, all'artista - scomparso a Washington, dove risiedeva - sono state fatali delle complicazioni alle vie respiratorie contro le quali il musicista, compositore e band leader stava combattendo da anni.

Nato nel '34 a Kinston, in North Carolina, Northern si trasferì con la famiglia ancora bambino nel Bronx, a New York, dove diventò un virtuoso del corno francesce collaborando con figure di primissimo piano della scena jazz contemporanea come John Coltrane, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e Gil Evans, oltre che con Quincy Jones, che negli anni a venire avrebbe ridefinito i canoni del pop diventando il produttore di Michael Jackson.

Dopo aver collaborato, negli anni Sessanta, con l'alfiere del jazz sperimentale Sun Ra, all'inizio dei Settanta Northern - sotto lo pseudonimo di Brother Ah - divenne band leader, debuttando da solista nel '72 con l'album "Sound Awareness", alla realizzazione del quale prese parte - tra gli altri - Max Roach. Nell'ultima parte della propria carriera l'artista si era dedicato all'insegnamento, diventando docente presso il Dartmouth College, la Brown University e la Levine School of Music, a Washington.