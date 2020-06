Il giorno in cui Marc Bolan divenne una rockstar

Il giornalista televisivo della BBC Bob Harris ha ricordato per il magazine britannico Uncut il momento in cui vide, nel 1971, il frontman dei T-Rex Marc Bolan diventare una rock star. Harris era in tour in Gran Bretagna con i T. Rex all'inizio di quell'anno, quando "Hot Love" raggiunse la prima posizione della classifica.

Racconta Harris:

“Il primo concerto è stato al Portsmouth Guildhall (in Inghilterra). La band finì il set e stavamo uscendo. Ci rendemmo conto che c'era molto rumore per la strada, tutta la folla era dietro la porta del backstage.”

Quando arrivò la polizia, continua Harris, il

"posto era circondato da ragazze con le forbici che cercavano di prendere delle ciocche di capelli di Marc. Quello che ricordo è un sacco di acciaio inossidabile che lampeggia all'altezza degli occhi. Era una follia!”.

Quando il tour della band arrivò in Scozia dieci giorni dopo, i media avevano coniato il termine 'T. Rexstasy' per definire ciò che stava accadendo. Il fenomeno si intensificò ulteriormente quando Bolan fu ospite con la sua band nel popolare show televisivo della BBC Top of the Pops, apparve con i glitter sul viso dando così il via al movimento glam-rock.

