Kirk Hammett: "Avrei voluto smettere di bere prima"

Il chitarrista dei Metallica Kirk Hammett ha parlato con la rivista Kerrang dei suoi passati problemi con le dipendenze. Ormai sono cinque anni che ha vinto la sua battaglia contro l'alcool, ma ha rivelato che avrebbe voluto aver smesso di bere molto tempo prima. Ha detto anche di avere battuto la dipendenza dalla cocaina tenendo la sua mente impegnata da migliaia di fumetti.

Queste le dichiarazioni di Hammett:

Kirk ha rinunciato alla droga dopo che la cocaina lo stava portando verso la depressione. E anche se è davvero soddisfatto della sua nuova vita, non ha negato che a volte gli mancano i momenti in cui era un ''pazzo alcolista delirante''.

“Non fraintendetemi, mi è davvero piaciuto essere un pazzo alcolista delirante, ma poi tutto si è rivoltato contro di me. Ogni volta che bevevo, mi si è rivoltato contro piuttosto che aiutarmi a divertirmi in modo ricreativo. Questo per quanto riguarda l'alcol, se non presti attenzione e accade qualcosa, potrebbe capovolgerti e finisci sul lato negativo delle cose piuttosto che sul lato positivo.”

E aggiunge ancora:

“Per decenni, finivo uno spettacolo e continuavo per tutta la notte. Tornavo nella camera d'albergo e suonavo la chitarra per due o tre ore e non ricordavo nulla il giorno dopo. Prendevo il registratore e pensavo: 'Che cazzo è questa spazzatura?' L'ho fatto per decenni. Ho smesso di bere e ora torno nella mia stanza suono la chitarra e ricordo tutto! Mi sento ancora come se stessi crescendo come musicista, e mi piace avere quella chiarezza mentale e avere una relazione davvero forte con il mio strumento e la musica. Vorrei essere arrivato a questo punto nella mia vita molto prima. Ma, tutto è pensato debba succedere per un motivo.”