Esce un libro per celebrare i 50 anni di "John Lennon/Plastic Ono Band"

I 50 anni dell'album, “John Lennon/Plastic Ono Band” (leggi qui la nostra recensione), verranno commemorati il prossimo autunno con il libro – dovrebbe uscire il 6 ottobre negli Stati Uniti e l'8 ottobre in Gran Bretagna -, 'John & Yoko Plastic Ono Band'.

L'album – che una volta Lennon definì 'la miglior cosa che abbia mai fatto' - fu pubblicato l'11 dicembre 1970 e raggiunse, nelle classifiche di vendita, la numero nove nel Regno Unito e la numero sei negli Stati Uniti.

La copertina del volume non è ancora stata svelata, le note di Amazon, che lo ha in preordine riportano quanto segue: "Contiene il commento in prima persona di Lennon, Ono e altri membri della Plastic Ono Band, è pieno di fotografie mai viste prima fatte da quelli che hanno documentato la loro vita, questo volume offre nuovi approfondimenti sulle emozioni e sulla mentalità aperta di Lennon dopo il matrimonio con Ono e lo scioglimento dei Beatles, attraverso la dipendenza da eroina e la terapia con lo psichiatra Arthur Janov, alla realizzazione dell'album e all'intervista con Jann Wenner nel dicembre 1970. Dopo i Bed-In for Peace tenutisi ad Amsterdam nel marzo 1969, Lennon e Ono decisero che i loro futuri sforzi artistici sarebbero stati accreditati su un veicolo concettuale, la Plastic Ono Band. La band presentava un gruppo di musicisti a rotazione, tra questi Eric Clapton, Klaus Voormann, Ringo Starr, Alan White, George Harrison, Billy Preston e Jim Keltner. La terapia ebbe un impatto enorme sulla scrittura di Lennon, determinando la creazione di brani che sono intensamente personali, come "Mother", "Working Class Hero" e "God".