Machete Aid, il bilancio: raccolti 20mila euro per i lavoratori del settore musicale

Una diretta di beneficenza della durata di 12 ore, con un cast molto variegato che ha compreso oltre cinquanta artisti: “Machete Aid”, evento in streaming ideato dal team di Machete, crew ed etichetta discografica fondata dal rapper sardo Salmo insieme ai soci Slait e Hell Raton, quest’ultimo ideatore e presentatore del format in programma venerdì scorso su Twitch, ha raccolto fondi per i lavoratori del settore musicale, oggi in grande difficoltà a causa dell’emergenza pandemica, arrivando a 10mila euro. Cifra che, grazie al supporto di Spotify, è stata raddoppiata, diventando un fondo da 20mila euro. Questa è la somma finale comunicata dall’ufficio stampa della crew, che ha realizzato l'evento insieme al team Me Next. Gli spettatori unici sul solo canale Twitch Machete sono stati 191mila. Ma il dato va integrato con i numeri di tutti gli altri canali attivi per l’evento come, per esempio, quello di Mic Tyson, il format freestyle ideato da Nitro e Dj MS. Tutti questi altri dati, una volta raccolti, renderanno il numero ancora più corposo.

È possibile rivedere per intero l'evento, proprio su Twitch, con i video di tutti gli artisti che nel corso delle dodici ore di diretta si sono alternati sugli schermi di smartphone, tablet e pc (è disponibile a questo link). All'evento virtuale hanno preso parte, tra i tanti, l'ex vincitore di "X Factor" Anastasio, il rapper romano Gianni Bismark, Carl Brave, Cosmo, Bugo, Clementino, Dolcenera (che ha rivisitato al piano "Pussy", una traccia della Dark Polo Gang con Salmo e Lazza), Boss Doms (la spalla di Achille Lauro), la vincitrice di "Amici" Gaia Gozzi, gli Eugenio in via Di Gioia. Spazio anche a Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (che ha recentemente unito le forze con Max Pezzali creando la superband DPCM SQUAD, idea nata per sostenere i professionisti del mondo dello spettacolo nella difficile crisi post-coronavirus), Bassi Maestro, Francesca Michielin, Noemi, i Pinguini Tattici Nucleari, Saturnino, i Casino Royale, i Linea 77, Margherita Vicario, Wrongonyou, il giovanissimo Sethu e Nina Zilli.

Nello specifico i fondi raccolti durante la diretta sono destinati a "COVID-19 Sosteniamo la musica", la versione italiana di "COVID-19 Music Relief", il progetto ideato da Spotify in collaborazione con organizzazioni che aiutano gli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore musicale più bisognosi. Il fondo, istituito da Music Innovation Hub (MIH), promosso da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), è sostenuto dall'associazione di categoria dei promoter musicali italiani Assomusica, dalla collecting NUOVOIMAIE; dalle associazioni di discografici PMI (Produttori Musicali Indipendenti) e AFI (Associazione Fonografici Italiani).