Sanremo 2021: la nuova mossa di Amadeus, in attesa dell'ufficialità

Ancora nessuna ufficialità da parte della Rai. Sono passati quasi due mesi da quando - ospite di Mara Venier nel salotto di "Domenica In" - Amadeus ha aperto a un eventuale bis come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, dicendosi pronto a tornare sul palco dell'Ariston anche per l'edizione 2021. Ma da viale Mazzini, per ora, ancora nessuna conferma. Dalla sua il conduttore ha sicuramente il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che in più di un'occasione negli ultimi mesi gli ha manifestato pubblicamente il suo supporto. E l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini? Per ora resta in silenzio. Nonostante ciò, Amadeus continua a lavorare, supportato dallo stesso Coletta, da Fiorello (che nelle scorse settimane lo ha coinvolto in un botta e risposta sui social proprio a tema Sanremo) e dal suo manager Lucio Presta, che questa mattina ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale una foto che ritrae il conduttore al lavoro con il regista Stefano Vicario e lo scenografo Gaetano Castelli, entrambi già al fianco di Amadeus per Sanremo 2020. "Studio scenografia Festival 2021, Castelli-Amadeus-Vicario via verso nuove avventure", ha scritto Presta, taggando lo stesso Coletta. E ora il conduttore aspetta dalla Rai l'ufficializzazione del suo ritorno sul palco dell'Ariston.