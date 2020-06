Non solo Beyoncé, Chris Martin e BTS: tutti i video delle star di 'Dear Class of 2020'

Non solo Beyoncé (che ha raccontato quanto ha dovuto lottare per conquistare uno spazio tutto suo nel mondo dello showbiz), Chris Martin (che, introdotto da Bono, ha fatto ascoltare la versione di "Beautiful day" incisa insieme ad altri otto cantanti) e i BTS. Sono state tante le star della musica (pop, rock, rap) che stanotte hanno partecipato a "Dear Class of 2020", l'evento virtuale - trasmesso in diretta streaming su YouTube - che ha sostituito il tradizionale ultimo giorno dell'anno accademico negli Stati Uniti. Da Lady Gaga a Katy Perry, passando per Maluma, Alicia Keys, Lizzo e i CNCO. Ecco i video delle performance:

