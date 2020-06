I BTS a 'Dear Class of 2020': guarda il video della loro esibizione

I BTS, boyband di punta del K-Pop, il pop coreano, diventato negli ultimi tempi un fenomeno globale (come testimoniano anche i numeri dello stesso gruppo), sono stati stanotte tra i protagonisti di "Dear Class of 2020", l'evento virtuale - trasmesso in streaming su YouTube - che ha sostituito il tradizionale ultimo giorno dell'anno accademico negli Stati Uniti. I membri della band, rivolgendosi ai giovani collegati in diretta, hanno ricordato gli anni della scuola ("Speriamo che le nostre storie abbiano raggiunto tutti voi oggi. Non siamo poi così diversi dagli altri ventenni", hanno detto) e si sono esibiti sulle note di alcuni loro successi, "Boy with luv", "Spring day" e "Mikrokosmos".

Tra i protagonisti di "Dear Class of 2020" anche Chris Martin (che, introdotto da Bono, ha fatto ascoltare la cover di "Beautiful day" incisa insieme ad altri otto cantanti) e Beyoncé (che ha raccontato quanto ha lottato per diventare Beyoncé).