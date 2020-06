Medimex D, incontri con Ghemon e Google per il 9 giugno

Martedì 9 giugno Medimex D, la music conference internazionale digitale in programma promossa da Puglia Sounds propone un incontro di presentazione dei nuovi bandi Puglia Sounds per il rilancio del comparto musicale regionale e "Una vita in Streaming" con Ernesto Assante, Chiara Santoro (Google Italia) e Ghemon, nonché due appuntamenti formativi con Massimo Bonelli, direttore artistico Concerto del Primo Maggio Roma, e Marc Urselli, sound designer tre volte vincitore del Grammy Awards.



Alle ore 10,00 in programma Puglia Sounds Plus: incontro con gli operatori per presentare prima della pubblicazione i nuovi bandi di Puglia Sounds, immaginati per affrontare il complesso scenario nel quale versa la filiera e sostenere la produzione e la programmazione musicale. L’incontro, aperto dall’Assessore regionale Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, è concepito per confrontarsi con gli addetti ai lavori e accogliere le istanze del settore.

Alle ore 18.00 Ghemon e Chiara Santoro di YouTube, principale piattaforma di streaming al mondo, accompagnati da Ernesto Assante, sono i protagonisti del live stream Una vita in Streaming. Due mesi consecutivi in casa hanno cambiato le abitudini di tutte le famiglie italiane. Mentre prima erano principalmente i giovani e gli adolescenti ad aver scelto lo streaming come mezzo principale per consumare musica e cinema, oggi lo streaming è entrato a far parte della vita di adulti e famiglie, che tutte le sere hanno avuto per la prima volta la necessità, non solo il bisogno, di accedere a contenuti on demand. La musica era già entrata nell’era dello streaming, ma oggi la realtà è che il mercato musicale è fatto soprattutto di questo.

Proseguono inoltre gli appuntamenti di Puglia Sounds Musicarium, formazione continua per musicisti e operatori, con Il musicista nell'era digitale. Mentalità, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nella musica attuale a cura di Massimo Bonelli, che affronta il tema dell’essere musicista nell’era digitale e Registrazione e Missaggio In-The-Box a cura di Marc Urselli, che immagina un missaggio senza avere a disposizione un grosso studio di registrazione.



Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it



Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.