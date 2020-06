Rovazzi sui tormentoni: 'Spero che gli artisti abbandonino i cliché delle canzoni estive'

Dal 2016 ad oggi Fabio Rovazzi ha piazzato in classifica un tormentone estivo all'anno, senza mai mancare all'appello. Quattro anni fa il boom con "Andiamo a comandare", seguita nel 2017 da "Volare" (con Gianni Morandi), nel 2018 da "Faccio quello che voglio" e nel 2019 da "Senza pensieri" (con Loredana Berté e J-Ax). Quest'anno, però, l'ex youtuber ha preferito farsi da parte. Il motivo? Lo spiega in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", firmata da Andrea Laffranchi:

"La quarantena è stata un periodo buio non solo per l'assenza di stimoli ma per altri eventi drammatici che mi sono accaduti [ha perso il nonno a causa del coronavirus]. La mia musica e i miei video sono sempre frutto delle sensazioni che vivo e quindi non mi sarebbe venuto un pezzo allegro. La gente adesso ha bisogno di vibe positive. Se ci avessi provato sarebbe uscito qualcosa di finto e il pubblico se ne sarebbe accorto".

E sui tormentoni dice: