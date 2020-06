Beyoncé racconta quanto ha lottato per diventare Beyoncé

"Il settore dell'intrattenimento è ancora molto sessista, dominato dagli uomini. Dirigere la mia etichetta e la mia società di management, dirigere i miei film e produrre i miei tour, per me significava proprietà: proprietà dei miei masters, proprietà della mia arte, proprietà del mio futuro e poter scrivere la mia storia. Non sono abbastanza le donne di colore alle quali è permesso sedersi al tavolo, quindi ho dovuto tagliare il legno e costruire il mio tavolo. È stato terrificante": lo ha detto Beyoncé, non senza rabbia, nel lungo discorso registrato per "Dear Class of 2020", l'evento virtuale trasmesso stanotte su YouTube, pensato per sostituire l'ultimo giorno dell'anno accademico negli Stati Uniti (che da tradizione vede personaggi importanti del mondo della politica, della cultura e dell'intrattenimento essere ospitati dai college americani più prestigiosi per tenere discorsi motivazionali di fronte agli studenti).

La voce di "Listen" si è inoltre complimentata con i giovani che in questi giorni sono scesi in strada nelle principali città degli Usa per chiedere giustizia per George Floyd e per protestare contro il razzismo istituzionalizzato:

"Guardate cosa siete stati in grado di fare nelle ultime due settimane. Abbiamo visto di cosa è capace il potere della comunità. Abbiamo visto cosa succede quando ci uniamo tutti per la stessa causa. Per favore, continuate ad essere la voce di chi non ha voce".