Beyoncé, Lady Gaga, Maluma, BTS: guarda la diretta di "Dear Class of 2020"

La carimonia del diploma della classe 2020, che non si potrà tenere fisicamente a causa delle restrizioni da COVID-19, è stata spostata sul web (e posticipata di un giorno per non confliggere con il funerale di George Floyd). Si aprirà alle 21 ora italiana di oggi domenica 7 giugno, con Lizzo accompagnata dalla New York Philharmonic, e proseguirà con la partecipazione di grandi nomi (non solo musicali) come Beyoncé, Lady Gaga, Maluma, BTS, Taylor Swift e altri, fino alla conclusione, quando Katy Perry guiderà il tradizionale "spostamento della nappina" da un lato all'altro del copricapo dei neolaureati.

Il tutto potrà essere seguito in diretta qui sotto:

