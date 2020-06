Elton John, cuore d'oro, non dimentica una sua ex di 50 anni fa

La storia la racconta lo Scottish Sun, tuttavia ha l'aria di essere vera (scherziamo...). Ed è questa.

Linda Hannon, oggi un'arzilla signora di 76 anni, incontrò il ventunenne Reginald Dwight nel 1968, in un locale di Sheffield, e i due iniziarono una relazione. La coppia andò ad abitare insieme in un appartamento a Londra, insieme a Bernie Taupin, da sempre partner artistico di Elton John. Si parlava addirittura di matrimonio, ma la relazione s'interruppe nel 1970.

La povera Linda (che ora vive a Dallas, nel Texas) si è trovata nell'assoluta necessità di farsi operare a un ginocchio, senza purtroppo avere la possibilità economica per pagare l'intervento chirurgico.

Non sapendo proprio a chi rivolgersi, ha pensato al suo ex di 50 anni prima, e ha provato a mettersi in contatto con lui.

Ho inviato una mail al suo management, inserendo un paio di particolari che potessero far capire che ero davvero la persona che dicevo di essere.

E, sorpresa!, il buon vecchio Reg ha risposto: e non ha esitato un secondo ad acconsentire alla richiesta della signora.

La solita "fonte bene informata" rivela

"Elton ricorda benissimo l'aiuto che lui e Bernie hanno ricevuto all'epoca da Linda, che ha ispirato 'Someone saved my life tonight', ed è stato felicissimo di poterla aiutare nel momento del bisogno".

Il testo della canzone (che peraltro è stato scritto da Bernie Taupin) lo trovate qui; qui sotto potete riascoltarla.