Classifica vinili in Italia: il caso di "Dark Side Of The Moon"

Ogni sabato Vinyl pubblica la classifica ufficiale FIMI dei vinili più venduti in Italia e i Pink Floyd sono una presenza costante. In particolare il loro album del 1973 The Dark Side Of The Moon.

Il disco è l’ottavo in studio della carriera della band inglese ed è un concept che esplora i concetti di avidità, tempo, morte e malattia mentale (quest’ultima tematica ispirata alle condizioni molto deteriorate della psiche di Syd Barrett, ormai fuori dalla band da tempo).

Un po’ di storia

Inciso presso gli studi londinesi di Abbey Road, giunge sul mercato il 1 marzo del 1973 su etichetta Harvest, in Inghilterra. La prima stampa UK è la più ricercata dai collezionisti.

