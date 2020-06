Guarda le foto di questo concerto (di musica classica) con gli spettatori distanziati

Il Musikverein di Vienna, sala da concerto considerata una vera e propria istituzione per la musica classica, ha ufficialmente riaperto al pubblico e ripreso una piena programmazione di concerti, rispettando tutte le norme predisposte dal governo austriaco per contenere la diffusione del coronavirus. Ieri, venerdì 5 giugno, il pianista e direttore d'orchestra Daniel Barenboim ha diretto sul palco della sala il "Concerto per pianoforte e orchestra n. 27" di Mozart e la "Sinfonia n. 5" di Beethoven, eseguite dalla Vienna Philharmonic Orchestra, che a metà marzo era stata costretta a sospendere le sue esibizioni a causa della pandemia da Covid-19. Le immagini del concerto (via) andato in scena ieri offrono una sorta di anticipazione di quelli che saranno gli scenari dopo le riaperture dei teatri e delle sale da concerto in Italia, a partire dal 15 giugno, con gli spettatori in sala (allo spettacolo hanno assistito 100 persone) rigorosamente distanziati - e mascherina per il direttore d'orchestra.

Tra i primi a tornare sui palchi già il 15 giugno ci saranno Red Canzian Gianni Morandi , il primo in concerto a Treviso, l'altro a Bologna. Se i grandi raduni sono stati tutti rinviati al 2021 - da Vasco a Ultimo, passando per Ferro, Cremonini e Ligabue, solo per citarne alcuni - agenzie come la romana OTR hanno fatto sapere di essere comunque intenzionate a riprendere a organizzare concerti , a partire dal 15 giugno. L'iniziativa ha già ricevuto alcune adesioni, come quella di Max Gazzé : il cantautore ha annunciato tre date in programma alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma a luglio.

Per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo italiani, le norme governative hanno stabilito un massimo di 1.000 persone per eventi all'aperto e di 200 persone per eventi al chiuso (purché sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone).