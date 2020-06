Medimex D, tre conferenze virtuali in streaming l'8 giugno

Comunicazione in tempo di crisi, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nell’era digitale e home recording sono i temi dei webinar in calendario lunedì 8 giugno nel fitto programma di Medimex D, la conferenza digitale internazionale su temi musicali promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, che fino al 21 giugno propone workshop, approfondimenti professionali, live stream, webinar, focus sulla scena internazionale e altro.

Gli appuntamenti in calendario lunedì 8 giugno prendono il via alle ore 11.30 con "Quando il mondo virtuale e quello reale coincidono. Comunicare in tempo di crisi" con Georgia Taglietti (digital communication & international pr) che analizzerà le forme innovative dei canali di comunicazione dell'era Covid. Dalle ore 15.00 spazio a Puglia Sounds Musicarium, scuola dei mestieri della musica, con "Il musicista nell'era digitale. Mentalità, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nella musica attuale" a cura di Massimo Bonelli, direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma, che affronta il tema dell’essere musicista nell’era digitale. Infine alle ore 16.00 "Registrazione e Missaggio In-The-Box" a cura di Marc Urselli, vincitore di tre Grammy Awards, che immagina un missaggio senza avere a disposizione un grosso studio di registrazione.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it.