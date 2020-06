Vasco Rossi: un'intervista inedita in questo speciale televisivo

Vasco Rossi si racconta in un'intervista inedita rilasciata al regista Giorgio Verdelli, già autore di diversi documentari su protagonisti della musica italiana, come "Il tempo resterà" su Pino Daniele. L'intervista fa parte di uno speciale televisivo tutto dedicato al rocker di Zocca, realizzato dal regista: andrà in onda su Rai1 il 1° luglio 2020, in occasione del terzo anniversario di "Modena Park", il concerto-evento che nell'estate del 2017 vide Rossi celebrare i suoi quarant'anni di carriera esibendosi di fronte a 220mila spettatori. Lo speciale sarà proprio incentrato su "Modena Park": racconterà la storia di quel grande raduno nell'anno in cui i grandi raduni musicali sono stati tutti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.

Vasco è uno degli artisti italiani che sono stati costretti a rinviare al 2021 i rispettivi tour, per le restrizioni legate alla pandemia: la tournée del rocker avrebbe dovuto debuttare il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze, sul palco di Firenze Rocks. Cinque date ospitate dai principali festival musicali italiani che avrebbero visto Rossi esibirsi anche agli i-Days di Milano, al Circo Massimo di Roma (doppietta) e all'Autodromo di Imola. Rossi e il suo staff hanno già comunicato le nuove date del tour, per il 2021: il 13 giugno 2021 si esibirà a Milano, il 18 a Firenze, il 22 a Imola, per chiudere poi il 26 e il 27 al Circo Massimo di Roma. Leggi anche: Vasco Rossi, concerti rinviati al 2021: cosa fare con i biglietti e i voucher.