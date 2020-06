Machete Aid: rivedi qui l'evento di beneficenza di Salmo e soci su Twitch

È cominciato alle 15 di ieri ed è andato avanti fino alle 3 di notte: una maratona di dodici lunghissime ore tra musica, videogiochi e ospiti a sorpresa, trasmessa su Twitch, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon. Il tutto per raccogliere fondi a supporto del settore musicale italiano, messo a dura prova dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Un bilancio di quello che è stato il Machete Aid, l'evento benefico virtuale organizzato dal collettivo (ed etichetta) capitanato da Salmo, verrà presumibilmente tracciato nei prossimi giorni, quando saranno conteggiate le donazioni e comunicata la cifra raccolta dall'iniziativa. Nel frattempo, è possibile rivedere per intero l'evento, proprio su Twitch, con i video di tutti gli artisti che nel corso delle dodici ore di diretta si sono alternati sugli schermi di smartphone, tablet e pc (è disponibile a questo link).

Il rapper sardo e i suoi soci hanno radunato oltre 50 artisti. All'evento virtuale hanno preso parte - tra gli altri - l'ex vincitore di "X Factor" Anastasio, il rapper romano Gianni Bismark, Carl Brave, Cosmo, Bugo, Clementino, Dolcenera (che ha rivisitato al piano "Pussy", una traccia della Dark Polo Gang con Salmo e Lazza), Boss Doms (il sodale di Achille Lauro), la vincitrice di "Amici" Gaia Gozzi, gli Eugenio in via Di Gioia. E ancora, Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale (che ha recentemente unito le forze con Max Pezzali per la superband DPCM SQUAD, idea nata per sostenere i professionisti del mondo dello spettacolo nella difficile crisi post-coronavirus), il veterano dell'hip hop italiano Bassi Maestro, Francesca Michielin, Noemi, i Pinguini Tattici Nucleari, Saturnino, i Casino Royale, i Linea 77, Margherita Vicario, Wrongonyou e Nina Zilli.

I fondi raccolti durante la diretta erano destinati a "COVID-19 Sosteniamo la musica", la versione italiana di "COVID-19 Music Relief", il progetto ideato da Spotify in collaborazione con organizzazioni che aiutano gli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore musicale più bisognosi. Il fondo, istituito da Music Innovation Hub (MIH), promosso da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), è sostenuto dall'associazione di categoria dei promoter musicali italiani Assomusica, dalla collecting NUOVOIMAIE; dalle associazioni di discografici PMI (Produttori Musicali Indipendenti) e AFI (Associazione Fonografici Italiani).