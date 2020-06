Tredici 4: da Elton John agli Arcade Fire, le canzoni degli episodi

Da Elton John agli Arcade Fire, passando per St. Vincent, James Blake, gli Jam, i 1975, Peter Gabriel e Vampire Weekend. Ma anche H.E.R., Perfume Genius, Blood Orange e Juice WRLD. È la colonna sonora ufficiale con le canzoni degli episodi di Tredici 4 (o "13", o "13 reasons why", se preferite), la quarta stagione della serie Netflix che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con alcune cassette registrate da una loro compagna di liceo prima di togliersi la vita dopo aver subito violenze ed essere stata vittima di episodi di bullismo. La nuova stagione della serie, tra i cui produttori figura anche Selena Gomez, è ora disponibile sulla piattaforma streaming.

Nella stagione finale il diploma si avvicina e Clay Jensen - è il nome del protagonista - e i suoi amici devono affrontare scelte strazianti quando alcuni segreti delle precedenti tre stagioni minacciano il loro futuro. In concomitanza con l'uscita dei nuovi episodi è stata pubblicata in streaming anche la playlist ufficiale contenente tutte le canzoni che accompagnano le scene della quarta stagione. Mr. "Crocodile rock" è presente con "Tiny dancer", gli Arcade Fire con ""Half light II (No celebration)", St. Vincent con "Fear the future", Peter Gabriel con "Washing of the water".