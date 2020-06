Elodie: 'L'impegno nelle canzoni? Io sono una cantante pop, faccio musica leggera'

Prima ha proposto una cover di "I put a spell on you", canzoni tra le più note dell'r&b e del soul, resa celebre nel 1965 da Nina Simone. Poi, intervistata dal conduttore, ha raccontato la sua esperienza con il razzismo legata alle sue origini creole (la cantante è nata a Roma, ma sua mamma è originaria di Guadalupa, nelle Antille Francesi). Elodie è stata ospite ieri sera di "Propaganda Live", il programma di approfondimento di La7 condotto da Diego "Zoro" Bianchi, e rispondendo alle domande dell'ex blogger non ha mancato di intervenire su un tema caldo di attualità come le proteste nelle principali città degli Stati Uniti per la morte di George Floyd e contro il razzismo (qui il video): "Ho conosciuto il razzismo sicuramente di riflesso. Qualche volta è successo [di essere attaccata] alle medie, ma da ragazzini ogni motivo è buono per mettere in difficoltà gli altri. Il razzismo in realtà io non lo comprendo, mi mette proprio in difficoltà. Ci ho pensato tante volte: 'Che vuol dire? Che significa? La paura di cosa?'", ha riflettuto, "io nasco proprio dall'incontro di etnie diverse e non mi sembra che sia successo qualcosa di brutto. La cosa bella è che io dentro mi sento nera e mi sento bianca. Lo sento nel sangue. Sento che c'è una ricchezza che viene da culture completamente diverse che si incontrano. Mi sembra di aver avuto un dono, una cosa preziosissima".

"Io sono una cantante pop. Cerco di veicolare messaggi con la mia personalità", ha detto poi la voce di "Andromeda" rispondendo a una domanda del conduttore sull'impegno sociale nelle canzoni, "faccio musica leggera. Credo che mi mostro per quella che sono. Combatto da sempre, da quando sono nata, e cerco di farlo capire. Io non mollo mai e spero che questo si noti. Nella vita le cose te le devi prendere. Io ci provo a trasmettere questo a mio modo, certe volte anche goffo, senza vergognarmi della mia storia, anzi cercando di raccontarla".