Mika, Emma e Agnelli a X Factor? A breve la conferma ufficiale

Da tempo impazza il toto giudici per la prossima edizione di X Factor e da oggi sappiamo che la suspense su chi siederà dietro al banco del talent targato Sky si scioglierà martedì prossimo nel corso del programma di Alessandro Cattelan EPPC. I quattro giudici di X Factor 2020, ha già anticipato il conduttore, saranno tre uomini e una donna. Nell’attesa che i loro nomi arrivino al pubblico crescono intanto le indiscrezioni e dopo che nelle scorse settimane si è fatta avanti l’ipotesi di Emma, ma anche quella di Neffa e di un ritorno di Manuel Agnelli il sito davidemaggio.it è tornato a dire la sua, riportando in primo piano il nome di Emma Marrone e lanciando una nuova indiscrezione che vede tra i giudici anche Mika, già giudice del talent nelle edizioni 2012, 2013 e 2014 del programma.

La cantante salentina che potrebbe essere l’unica donna a sedere tra i giudici di X Factor ha dato alle stampe lo scorso anno “Fortuna”, sesto capitolo discografico di Emma. Anche Mika ha pubblicato la sua più recente prova di studio, “My Name Is Michael Holbrook”, nel 2019. Il tour dell'artista di origini libanesi a supporto del disco ha fatto tappa anche in Italia, paese al quale Mika, che come noto parla benissimo l’italiano, è particolarmente legato: siamo andati a vedere la tappa al Mediolanum Forum di Assago e ve l’abbiamo raccontata qui.