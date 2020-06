Francesco Guccini, festa a distanza per gli ottant’anni del cantautore

Presto faremo tanti auguri a Francesco Guccini per i suoi ottant’anni. Il cantautore emiliano, classe 1940, si appresta infatti a festeggiare questo importante compleanno domenica 14 giugno, e per l’occasione, nonostante i tempi di distanziamento sociale per contenere la diffusione del Coronavirus, bisognerà celebrare. Il Comune di Modena e Bper Banca hanno organizzato quindi una festa virtuale per la voce di “Scirocco”, che si svolgerà però domenica prossima - dunque con una settimana di anticipo rispetto al giorno del compleanno di Guccini – e chiaramente a distanza, ovvero in streaming sui social Città di Modena del Comune e Bper Forum Monzani. Tra gli invitati ci saranno, tra gli altri, Luciano Ligabue, il poeta e docente modenese Alberto Bertoni, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il responsabile relazioni esterne di Bper Banca Eugenio Tangerini.

Lo scorso anno è stata immessa nel mercato la raccolta “Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...” che vede diversi nomi della musica italiana – da Carmen Consoli a Ligabue, da Elisa a Luca Carboni - interpretare i classici del cantautore. Ma, soprattutto, il disco contiene l’inedito “Natale a Pavana”, realizzato da Guccini in collaborazione con Mauro Pagani. L’ultimo album d’inediti dell’artista risale invece al 2012, quando Guccini ha pubblicato “L’ultima Thule”.