Red Canzian, in concerto a Treviso: “Lo faccio per chi lavora con me, ora si vede chi ci mette l’anima e chi no”

Come un leone, Red Canzian non vuole rimanere chiuso in gabbia. “Io fermo? Non ci penso minimamente – dice l'ex Pooh – voglio dare un segnale, la musica deve tornare a vivere in un clima di unione. La musica per convenienza, in questo momento, non può esistere. Si torna alla semplicità, a un pianoforte e a una chitarra. Allo stare insieme attorno a canzoni e storie. Non posso fare a meno di quel palco, farò dei sacrifici, accetterò le nuove condizioni e guadagnerò di meno, ma i miei collaboratori torneranno a lavorare e il pubblico a sorridere, dopo un periodo tremendo: questo è quello che più conta”. L’evento in programma alle 19 di lunedì 15 giugno in Piazza dei Signori a Treviso, proprio nel primo giorno di riapertura dei luoghi di spettacolo, sarà a sedere e con distanziamento, nel rispetto di tutte le norme previste dal decreto dello scorso 17 maggio per la prevenzione dei contagi (dai prossimi giorni a questo link sarà possibile prenotare il proprio posto al concerto).

Canzian sarà uno dei primissimi artisti a tornare sul palco - forse il primo. “Proprio quando è scoppiata la pandemia stavo lavorando al mio nuovo show, un concerto 2.0 – ricorda Canzian – ovviamente ho dovuto sospendere tutto, rimandare a data da destinarsi. Ma non volevo privarmi della musica e della sua magia. Inoltre ho pensato a tutti i miei collaboratori: hanno la stessa dignità di un operaio o di un architetto che lavora alla ricostruzione del ponte di Genova. Con una differenza: spesso sono invisibili. E così ho deciso di suonare comunque, rimodellando il concerto. Sarà una performance acustica in cui mostrerò tante fotografie su uno schermo gigante. Per ognuna racconterò una storia e suonerò una canzone. In queste situazioni si vedono i musicisti veri, chi ci mette l’anima e chi no, chi ha davvero le palle”.

Anche Max Gazzé ha annunciato alcuni concerti (leggi qui). “È un bassista anche lui, noi bassisti abbiamo un’anima diversa…”, sorride Canzian. E poi continua: “Il periodo di isolamento l’ho passato scrivendo canzoni. Ma io, come altri, sono un privilegiato: per questo mettere in moto la macchina dello spettacolo dal vivo ha un doppio valore, per chi lavora e chi ne usufruisce”, spiega l’autore di “Testimone del tempo”. L’artista auspica un ritorno alla semplicità. “Non potevo che ripartire dalla mia città, Treviso – conclude - durante gli ultimi tre mesi sono rimasto qui, nella mia casa in campagna, protetto dall’affetto dei miei famigliari e dalla cura di chi ha lottato per farci tornare il più presto possibile a una sorta di normalità. La musica, attraverso la radio, la televisione, i dischi, il web, è stata di grande conforto per tutti, ma ora è tempo che ritrovi la sua dimensione più vera, quella dal vivo, con la partecipazione di tutta l’umanità e la condivisione che ruota attorno a un concerto. Si tornerà a parlare fra noi, a sorridere, ad ascoltare canzoni insieme. Questo dannato virus ha portato via tantissime persone, se qualche cosa di positivo lo potrà lasciare sarà legato a un ritorno alla semplicità e all’essenza della vita”.

(Claudio Cabona)