I-Days 2021, riconfermati anche gli Aerosmith come headliner

Dal 10 al 13 giugno del prossimo anno si svolgerà l’edizione 2021 degli i-Days, il festival musicale estivo di Milano che quest’anno non si terrà a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli organizzatori della manifestazione hanno annunciato che Steven Tyler e soci - che avrebbero dovuto esibirsi al MIND Milano Innovation District il prossimo 13 giugno - sono riconfermati come headliner degli i-Days 2021. Gli Aerosmith si esibiranno nella giornata di venerdì 11 giugno 2021 e saranno preceduti sul palco dai Rival Sons.

Come da comunicato, i biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata della formazione di "I don't want to miss a thing" del 13 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band dell’11 giugno 2021. I biglietti per l’edizione 2021 degli I-Days sono disponibili per l’acquisto su TicketOne e le altre piattaforme ufficiali.

Gli Aerosmith, annunciando sui social le nuove date del tour estivo in programma in Europa il prossimo anno, hanno scritto:

“Gli Aerosmith sono e rimangono una band al servizio dei propri fan. È per questa ragione che abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour europeo nell’estate 2021 per preservare la salute e il benessere di tutti durante questi tempi difficili. Tenete i vostri biglietti. Nel frattempo, auguro a tutti di stare in salute.”

La notizia segue la conferma di qualche giorno fa dei nomi dei primi headliner del festival: Vasco Rossi e Foo FIghters. Dave Grohl e soci si esibiranno sul palco degli i-Days il 12 giugno 2021. Il rocker di Zocca sarà di scena a Milano il 13 giugno 2021.