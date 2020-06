Le brevi di oggi, 5 giugno: Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Asian Dub Foundation, Limahl, Massaroni Pianoforti, Dj Matrix con Cristina D'Avena e Amedeo Preziosi

Oggi, 5 giugno, è uscito "Faccio la brava", il nuovo singolo di Dj Matrix con Cristina D'Avena e Amedeo Preziosi. Il brano sarà contenuto nella compilation “Musica da giostra vol. 7" del dj vicentino, in uscita il 19 giugno.

Caricamento video in corso Link

************************

Massaroni Pianoforti ha presentato il video del singolo "Caffex", in rotazione radiofonica da oggi - 5 giugno. Il singolo è estratto dall'ultimo album del cantautore lombardo, "Rolling Pop", uscito nel 2019.

Caricamento video in corso Link

************************

Oggi, 5 giugno, Limahl ha pubblicato il suo primo singolo in otto anni. “Still in love”, questo il titolo del nuovo singolo del cantante britannico - noto per il brano “Never ending story” del 1984 - è accompagnato dal video diretto da Bashford Twins.

Caricamento video in corso Link

************************

Gli Asian Dub Foundation hanno pubblicato oggi - 5 giugno - una nuova anticipazione del loro prossimo album, “Access Denied”, in uscita a settembre. Il nuovo singolo della band britannica si intitola “Swarm” ed è accompagnato dal video riportato di seguito.

Caricamento video in corso Link

************************

“Per fare l’amore” è il titolo del nuovo singolo de Le Vibrazioni, in uscita il prossimo 12 giugno. Il brano della formazione capitanata da Francesco Sarcina, di prossima uscita, segue la pubblicazione di “Dov’è”, canzone presentata in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

************************

Francesco Gabbani ha pubblicato il video che accompagna la canzone “Il sudore ci appiccica”, in rotazione radiofonica da oggi - 5 giugno. Il brano è estratto dall’album “Viceversa” che, pubblicato lo scorso 14 febbraio, include 9 tracce tra cui il singolo il singolo eponimo del quarto album in studio del cantante toscano presentato in gara al Festival di Sanremo 2020.

Ecco la clip: