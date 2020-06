Fedez: esce il nuovo singolo ‘Bimbi per strada’, con la musica di Robert Miles

“Bimbi per strada” è il titolo del nuovo singolo di Fedez, in uscita il prossimo 11 giugno. Il rapper milanese, per il brano di prossima uscita, ha deciso di riprendere la musica di “Children” di Robert Miles, disc jockey di origini svizzere scomparso il 9 maggio 2017 che salì alla ribalta verso la metà degli anni ’90 proprio con questa canzone.

Il singolo segue la pubblicazione di “Problemi con tutti (Giuda)”, canzone pubblicata lo scorso 15 maggio, e presumibilmente anticipa il prossimo progetto discografico di Fedez. L'ultimo album pubblicato dal rapper è "Paranoia Airlines" del 2019, uscito due anni dopo la pubblicazione del disco congiunto con l'ormai ex socio J-Ax, "Comunisti col Rolex".