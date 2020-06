Universal, in arrivo un 'fondo per il cambiamento' da 25 milioni di dollari

Universal Music Group ha stanziato 25 milioni di dollari per la creazione di un gruppo di lavoro, battezzato Task Force for Meaningful Change, che si dedicherà alla promozione di valori come uguaglianza, giustizia e inclusione sociale: a darne notizia è l'edizione statunitense di Rolling Stone. "I problemi che stiamo affrontando non sono nuovi, e di certo non hanno soluzioni facili, ma siamo impegnati a lottare per un cambiamento reale e duraturo", hanno fatto sapere i vertici della task force: "Il gruppo Universal ha destinato risorse e ci ha spronato a creare questo progetto, che vuole essere una risorsa e un alleato per la nostra comunità".

"La Task Force for Meaningful Change è stata creata come forza leader per l'attuale lotta per l'uguaglianza, la giustizia e l'inclusione. Ci è stato assegnato il mandato di rivedere l'impegno dell'azienda nell'affrontare e promuovere la tolleranza, l'uguaglianza e l'eliminazione dei pregiudizi, sia all'interno del gruppo Universal, sia nell'ambito della comunità musicale e - più in generale - del mondo", si legge nella nota diffusa al riguardo, dove sono state identificate le aree - iniziative benefiche, globali, istituzionali, legislative, oltre che collaborazioni con enti partner e collaborazioni a iniziative - entro le quali verrà svolto il lavoro del gruppo. "Sappiamo che la nostra comunità, i nostri colleghi, artisti e partner stanno soffrendo", conclude il comunicato: "Ne siamo coscienti e lo stiamo vivendo, ma siamo anche galvanizzati dall'idea di lottare per un cambiamento. Ti stiamo chiedendo di unirti a noi: vogliamo sentire la tua voce. E' venuto il tempo di essere ascoltati".

Tra i primi beneficiari del fondo figurano movimenti, fondazioni ed enti come Black Girl Ventures, Black Lives Matter, Black Mental Health Alliance, Colin Kaepernick Foundation, Color Of Change, Equal Justice Initiative, National Association of Black Journalists, Silence the Shame, Sickle Cell Disease Foundation of California, il Bail Project, e When We All Vote.