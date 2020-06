Brian Wilson canta e suona al pianoforte ‘Love and mercy’: video

Il già leader creativo dei Beach Boys è intervenuto in qualità di ospite, in collegamento, al programma americano “Late Show with Stephen Colbert”. A margine della puntata dello show, Brian Wilson ha cantato e suonato al pianoforte due brani.

“Vorrei solo che sappiate che siamo tutti sulla stessa barca”, ha detto il 77enne artista prima di eseguire “Love and mercy”, canzone inclusa nell’album di debutto eponimo di Brian Wilson del 1988. Un’altra versione del brano è contenuta nell'album del musicista statunitense, “I just wasn’t made for these times”.

Caricamento video in corso Link

Brian Wilson ha, inoltre, proposto l’esecuzione dal vivo del brano “God only knows”, dall’album “Pet Sounds” dei Beach Boys, pubblicato nel 1966.

Caricamento video in corso Link

Il prossimo 19 giugno sarà ripubblicato il disco "Orange Crate Art" del 1995, registrato da Brian Wilson e Van Dyke Parks, sotto forma di doppio Cd e doppio vinile.