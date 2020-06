Mr. Bungle, la prima pubblicazione dal 1999: ecco la cover di ‘USA’ degli Exploited

I Mr. Bungle tornano con la loro prima pubblicazione in 21 anni: la formazione guidata dal leader dei Faith No More ha pubblicato oggi, 5 giugno, la cover di ‘USA’ degli Exploited. Tutti i proventi del brano saranno devoluti a favore della raccolta fondi istituita da MusiCares per supportare gli addetti americani dell'industria musicale colpiti dalla pandemia da Coronavirus.

Caricamento video in corso Link

Mike Patton ha fondato i Mr. Bungle nel 1985 insieme ai compagni di scuola Trevor Dunn e Trey Spruance. Nel corso della loro carriera Patton e soci hanno pubblicato tre dischi: dopo l'eponimo album di debutto del 1991, hanno dato alle stampe "Disco Volante" nel 1995 e poi "California" nel 1999. La band capitanata dal frontman dei Faith No More, assente dalle scene dal 2000, ha annunciato di tornare in attività lo scorso mese di agosto. Mike Patton, Trey Spruance e Trevor Dunn hanno dato il via al tour della reunion dei Mr. Bungle lo scorso 5 febbraio a Los Angeles.