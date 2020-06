Don Henley (Eagles) chiede al Congresso di cambiare la legge sul copyright

Don Henley degli Eagles ha esortato il Congresso degli Stati Uniti a proteggere gli artisti dalla pirateria online e contro grandi le piattaforme come YouTube. Il musicista statunitense ha testimoniato online, da casa sua, davanti a una sottocommissione giudiziaria del Senato per valutare eventuali modifiche a una legge sul copyright del 1998.

La legge consente ai titolari di materiale protetto da copyright di chiedere formalmente alle parti che credono abbiano preso contenuto di loro proprietà senza il permesso di farlo di rimuoverlo. Le parti possono contestare il reclamo. Se si conformano prontamente alla richiesta, non ci sono conseguenze legali. In caso contrario, potrebbero essere soggetti a sanzioni penali.

Henley ha affermato che la legge è carente e che deve essere modificata per essere resa più efficace nel bloccare la pirateria online. Il cosiddetto sistema di "notifica e rimozione" ai sensi della legge sul copyright viene utilizzato dalle industrie cinematografiche e discografiche, dai produttori di software di intrattenimento e dagli autori di libri per perseguire piattaforme tecnologiche, università e altri facilitatori del file-sharing.

Henley ha definito la legge sul copyright "una reliquia dell'era di MySpace nel mondo di TikTok". Il sistema, ha affermato Henley, "consente ancora alle Big Tech di incassare le entrate" dopo ripetute violazioni del copyright.

La battaglia sul copyright viene messa in luce al Congresso in un momento in cui i giganti della tecnologia degli Stati Uniti sono, come scrive AP, in crescente disputa con il presidente Donald Trump e i legislatori repubblicani, che accusano piattaforme come Twitter, Google e Facebook di reprimere i punti di vista conservatori. La disputa ha preso quota la scorsa settimana quando Twitter ha allegato degli avvertimenti ad alcuni tweet di Trump, sul voto per corrispondenza e sull'uso della forza contro le persone che protestano contro l'uccisione da parte della polizia di George Floyd. Trump, che è l'utente più importante di Twitter, ha risposto emettendo un ordine esecutivo inteso a eliminare lo scudo legale delle piattaforme tecnologiche per i loro contenuti vocali.

Nel dibattito sulla pirateria online, il presidente della sottocommissione, il senatore repubblicano Thom Tillis ha detto che le industrie creative sono state "assolutamente decimate" dal fall-out economico della pandemia così come la pirateria online di materiale protetto da copyright non ha rallentato. Ha dichiarato Tillis: "La pirateria è diventata più facile e veloce e molto, molto più comune. Il sistema attuale sta fallendo e sta fallendo malamente." Anche gli altri senatori che hanno partecipato all'udienza, i democratici Chris Coons e Richard Blumenthal, hanno espresso il proprio sostegno alle modifiche per aggiornare la legge sul copyright.

I detentori del copyright sostengono che alcuni operatori della rete hanno manipolato gli indirizzi dei provider in modo da far apparire altre reti responsabili della condivisione dei file. Le industrie dell'intrattenimento hanno spinto le piattaforme tecnologiche a impegnarsi di più per sorvegliare i contenuti che violano il copyright. Dall'altro lato, gli utenti hanno accusato i detentori del copyright di presunta violazione laddove non esiste. Le società di Internet affermano di aver lavorato attivamente con le società creative per bloccare l'accesso a contenuti illegali e per proteggere i diritti d'autore.

Jonathan Berroya, presidente ad interim e CEO del principale gruppo commerciale Internet Association, ha testimoniato che la "stragrande maggioranza" della violazione del copyright si verifica su piattaforme tecnologiche straniere al di fuori della portata della legge degli Stati Uniti e non è condotta da società statunitensi. Dice Berroya che le stesse società tecnologiche stanno vivendo un periodo d'oro nella creazione di contenuti e nell'investimento in progetti altrui. Dice ancora che non vogliono trarre profitto dai contenuti presi illegalmente. Data l'enorme portata della pirateria, le piattaforme tecnologiche e le industrie dell'intrattenimento devono mettere in comune le proprie risorse e utilizzare le nuove tecnologie per identificare le violazioni.