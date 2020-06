Roger Daltrey: "Il successo mi è costato l'amicizia"

Il frontman degli Who Roger Daltrey è stato ospite del programma televisivo della rete televisiva britannica 'Good Morning Britain' e ha parlato principalmente di questo periodo di lockdown dovuto all'epidemia da Coronavirus.

Questa la risposta dell'ultrasettantenne rocker chiestogli cosa gli è mancato di più in questi tragici mesi:

''Il contatto umano. Questo è ciò che non mi è mai piaciuto dell'essere una celebrità. Mi ha allontanato dai miei amici e tutti mi hanno trattato diversamente dopo che sono diventato famoso, non mi piaceva. Non ho mai voluto essere diverso. A me piace solo chiacchierare con le persone ed essere trattato normalmente. Mi manca quel contatto umano.”

Il 76enne Daltrey ha definito le restrizioni del lockdown come un "incubo", ma ha ammesso che lui e la moglie Heather sono molto fortunati a vivere in una fattoria nel Sussex:

''Sono tre mesi che è domenica. In questo senso è un incubo. Vivo in una fattoria, quindi non è stato tanto male... non è stato un completo isolamento per me e mia moglie."