Elio e le Storie Tese, concerto reunion per beneficenza

Gli Elio e le Storie Tese annunciano una reunion in concerto il tutto per una buona causa, aiutare la città di Bergamo, tra le più colpite dall'epidemia del Coronavirus, e il mondo della musica insieme al Cesvi.

“Ci saremo con un evento speciale che si terrà nel 2021 a Bergamo, città pesantemente colpita dall’epidemia di Coronavirus, sicuramente bisognosa di sollievo e canzoncine. Ci saremo per appoggiare il Cesvi, organizzazione umanitaria bergamasca impegnata da 35 anni nei paesi del Sud del mondo e oggi nella lotta al Covid in Italia. Con Cesvi abbiamo infatti attivato una raccolta fondi volta a sostenere le attività musicali pesantemente colpite dagli ultimi eventi. Grazie a questo crowdfunding molte band potranno tornare a suonare e incidere i propri album, ma per farlo dovranno partecipare ad un bando. Più soldi raccoglieremo più progetti musicali potremo finanziare! E noi Elii ci esibiremo dal vivo a Bergamo se, e solo se, riusciremo a raccogliere 100.000 euro! Insomma, è un ricatto, sì, ma a fin di bene e con il patrocinio di Supergiovane”.