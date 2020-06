Pattie Boyd, esce il libro di memorie ‘My Life Through a Lens'

La 76enne Pattie Boyd, modella, fotografa, scrittrice e, in passato, moglie dell'ex Beatle George Harrison e di Eric Clapton, ha annunciato che il 2 marzo del 2021 pubblicherà il libro autobiografico 'Pattie Boyd: My Life Through a Lens'.

La Boyd conobbe Harrison nel 1964 sul set del film dei Beatles 'A Hard Day’s Night' e si sposarono il 21 gennaio 1966. La Boyd fu una musa per il chitarrista del quartetto di Liverpool e suscitò in lui l'interesse per la meditazione e le filosofie orientali. Si sposò in seguito con il chitarrista Eric Clapton e a lei è dedicato il classico del suo repertorio "Wonderful Tonight".

Nel 2007 la Boyd pubblicò un'altra autobiografia intitolata 'Wonderful Tonight' che raggiunse il primo posto della classifica di vendita negli Stati Uniti.