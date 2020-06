La disparità di genere nell'industria musicale: 'Alcune donne fingono di battersi per la causa'

"Nessuno deve supportarmi solo perché è del mio stesso sesso e nessuno deve supportarmi solo perché siamo dello stesso genere. Ho visto molte delle donne che non supportano le altre donne battersi per l'empowerment delle donne. Se non credono davvero nella causa, devono smetterla di protestare": lo ha detto Amber Grimes, Senior Vice President di Capitol Music Group, intervenendo sul tema della disparità di genere nell'industria musicale nel corso di una conferenza dell'edizione virtuale del Midem, storica convention che tradizionalmente si svolge a Cannes e che quest'anno si è trasferita online a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. All'incontro ha partecipato anche la collega Nicole Wyskoarko, Executive Vice President di Interscope Records, che le ha fatto eco così: "Ci sono donne che fingono di essere prese dalla causa, ma in realtà non lo sono affatto".