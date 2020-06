Le brevi di oggi, 4 giugno: Mr. Rain, Valentina Parisse, Space One

Nuovo singolo per Mr. Rain, dopo "Fiori di Chernobyl". Il rapper lombardo ha annunciato l'uscita, prevista per il prossimo venerdì, 12 giugno, di "9.3". Si tratta della terza anticipazione del nuovo disco di Mattia Balardi - questo il vero nome di Mr. Rain - dopo il duetto con Martina Attili su "La somma" e il singolo uscito lo scorso marzo.

La cantautrice Valentina Parisse e il rapper Space One uniscono le forze per "Ogni bene": il singolo uscirà domani, venerdì 5 giugno. Il brano è stato scritto dalla cantautrice insieme a Alfredo Rapetti Mogol (in arte Cheope) e Davide Napoleone, prodotto da Francesco "Katoo" Catitti. “Ci sono molti modi di guardare alla realtà, di reagire di fronte ad alcune situazioni, ed ho sempre pensato che l’ironia sia uno dei più efficaci. Ed è questo quello che ho messo in 'Ogni bene', una canzone che prova a parlare alle tantissime persone che come me vogliono trovare la forza di guardare positivamente al futuro, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo", dice lei.