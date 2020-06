Machete Aid: il cast dell'evento di beneficenza di Salmo e soci su Twitch

Una diretta streaming di beneficenza della durata di 12 ore, con un cast che comprende oltre 50 artisti: è "Machete Aid", evento virtuale ideato dal team di Machete, la crew ed etichetta discografica fondata dal rapper sardo Salmo insieme ai soci Slait e Hell Raton, per raccogliere fondi a supporto del settore musicale italiano, messo a dura prova dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. L'appuntamento è per domani, venerdì 5 giugno, dalle ore 15, sul canale @MacheteTV di Twitch, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon: si tratta di uno dei primi eventi musicali italiani di portata rilevante ospitato dalla piattaforma, lanciata nel giugno del 2011. Inizialmente utilizzata per lo streaming di eventi, tornei e gare di videogames, negli anni Twitch ha ampliato i suoi orizzonti, realizzando contenuti anche non pertinenti al campo dei videogiochi. Nel luglio del 2014, ad esempio, su Twitch fu trasmesso in streaming un dj set di Steve Aoki da un club di Ibiza (250mila spettatori, con un picco di 27mila utenti connessi contemporaneamente) e pochi mesi dopo, nel marzo del 2015, in veste di partner dell'Ultra Music Festival la piattaforma trasmise in streaming le esibizioni delle star di quell'edizione della manifestazione come Skrillex e Avicii.

Una sorta di festival sarà anche il Machete Aid: nel corso delle 12 ore di diretta interverranno non solo rapper e cantanti, ma anche personalità del mondo della musica, dello spettacolo dell'eSport e della cultura. Saranno molti i canali di Twitch coinvolti nella diretta per la raccolta fondi, che si attiveranno in vari momenti della giornata come palchi secondari di un festival.

Della line up virtuale dell'evento fanno parte - in ordine alfabetico - Anastasio, Andy, Bartolini, Gianni Bismark, Carl Brave, Cosmo, Bugo, Clementino, Cmqmartina, Damianito, Danti, Darrn, Dolcenera, Boss Doms, Fadi, Balera Favela, Gaia, Ginevra, Eugenio in Via Di Gioia, Raphael Gualazzi, Lodo Guenzi, Heavy Hummer sound system, Pianista Indie, Voodoo Kid, Lazza, Luna, Bassi Maestro, Mecna, Francesca Michielin, Tayana Music, Nitro, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Frenetik & Orang3, Rovere, Casino Royale, Rumatera, Tatum Rush, Saturnino, La Scapigliatura, Selton, Sethu, Maggio & Tanca, Linea 77, Joan Thiele, Sofia Tornambene, Twenti, Africa Unite, Venerus, Margherita Vicario, Rose Villain, Viper, Vipra, Wrongonyou e Nina Zilli.

Oltre alla musica, buona parte dei contenuti sarà dedicata al gaming (con un torneo di Fortnite e uno di Call of Duty: Warzone). Verrà poi inaugurato il canale di Mic Tyson, il format sul freestyle ideato da Nitro e DJ MS e ospitato l'anno scorso proprio su Twitch.

I fondi raccolti durante la diretta saranno destinati alla versione italiana del progetto "COVID-19 Music Relief", ideato da Spotify in collaborazione con organizzazioni che aiutano gli artisti, i professionisti e i lavoratori del settore musicale più bisognosi in tutto il mondo. In Italia i proventi di questa iniziativa verranno devoluti al fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica” istituito da Music Innovation Hub (MIH).