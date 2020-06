Bob Mould canta la rabbia della nuova crisi americana: il nuovo singolo

"It's a fucked up USA", canta Bob Mould. L'ex-Hüsker Dü ha annunciato l'uscita di un nuovo album che, dal titolo "Blue Hearts", sarà pubblicato il prossimo 25 settembre. L'ideale seguito di "Sunshine Rock" è anticipato dal singolo "American Crisis", uscito oggi - 3 giugno: una canzone rabbiosa che ricorda il suono della sua storica band, con un testo molto duro nei confronti della situazione americana attuale



Welcome back to American Crisis

No telling what the price is

Wake Up every day to see a nation in flames

We click and we tweet and we spread these tales of blame

Here's the newest American Crisis

Thanks to the evangelical ISIS

People suffer in the streets each day

While you take a little change from the offering tray

It's another American Crisis

You can see how the lie divide us

World turning darker every day

In a fucked up USA