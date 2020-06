NUOVOIMAIE, creato il Fondo Sostegno Artisti 2020

Dopo i 7 milioni e mezzo di euro stanziati nelle prime fasi dell'emergenza Covid a favore degli artisti, NUOVOIMAIE ha varato un'altra iniziativa riservata ai propri soci e mandanti le cui attività professionali siano state danneggiate dall'emergenza sanitaria: lo scorso primo giugno è stato attivato il Fondo Sostegno Artisti NUOVOIMAIE 2020, provvedimento dedicato a tutti i soci o mandanti residenti in Italia e ai cittadini italiani ovunque residenti che hanno presentato domanda di iscrizione/mandato diretto all'Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori entro il 31 maggio 2020.

Il fondo, che ammonta a 7,5 milioni di euro, sarà accessibile previa domanda - da presentare tra i prossimi 8 giugno e 8 luglio - accedendo o registrandosi al Portale Artisti, indipendentemente dal reddito da lavoro e dai figli a carico.

"In queste settimane e in questi mesi abbiamo ricevuto centinaia di email e telefonate di congratulazioni - il tono di alcuni messaggi era addirittura commosso", ha spiegato il presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché: "Molti nostri soci si sono rallegrati per l'iniziativa che ha assunto l'Istituto, che non è mai stato così vicino ai propri soci con le iniziative di sostegno. Qualcuno ci ha anche domandato perché sia stata fatta la scelta di intraprendere questi provvedimenti. La risposta è nel nostro statuto: noi abbiamo l'obbligo di attuare le attività di sostegno a vantaggio dei nostri soci e dei nostri mandanti. Laddove, come in questo periodo, c'è stato maggiore bisogno di un nostro intervento, noi siamo stati felici di essere presenti. E non è ancora tutto: a parte l'iniziativa di giugno, nel corso di quest'anno ne faremo altre. Vogliamo essere pervicacemente vicini ai nostri soci, nella convinzione che soltanto attraverso questo servizio potremmo essere di aiuto. All'indomani dell'epidemia Covid-19 siamo intervenuti a vantaggio di tutti coloro che stavano perdendo il proprio posto di lavoro. Ci è sembrato opportuno e inevitabile cercare di aiutare tutti i nostri soci e mandanti, conferendo un importo importante da 7 milioni e mezzo di euro. Oggi mettiamo in gioco altri 7 milioni e mezzo per un totale complessivo di 15 milioni a vantaggio dei nostri soci e dei nostri mandanti. Mai l'Istituto è stato così vicino alle esigenze dei propri soci".

