Quella volta che David Bowie cantò i Pink Floyd con David Gilmour

Ad inizio 2006 Bowie disse: "Mi prenderò un anno sabbatico, senza dischi e tour". La sua assenza dai palchi, dopo i problemi di cuore di due anni prima, sarebbe durata molto di più. Il duca bianco sarebbe tornato solo saltuariamente ad esibirsi in pubblico.

Una delle ultime apparizioni arrivò poco dopo, il 29 maggio dello stesso anno, è anche una delle più leggendarie della sua carriera. Bowie accompagnò David Gilmour alla Royal Albert Hall in due canzoni dei Pink Floyd. "Prima di iniziare a suonare 'Arnold Layne' dovetterò aspettare quasi 15 minuti per via degli applausi", ricorda uno spettatore su YouTube.

Fu una serata davvero memorabile: era il tour di "On an island", disco solista dell'ex Pink Floyd, e sul palco salirono anche Robert Wyatt e Crosby & Nash, nonché Richard Wright (che sarebbe mancato poco più di due anni dopo). Ecco cosa ne scrivemmo al tempo:

Le due performance vennero poi incluse nel DVD "Remember that night" e pubblicate ufficialmente su YouTube. Sono davvero memorabili.

Ecco la setlist di quel concerto memorabile



SETLIST

Speak to Me (registrata) - di Pink Floyd

Breathe - Cover di Pink Floyd

Time - Cover di Pink Floyd

Breathe (Reprise) - Cover di Pink Floyd

Castellorizon

On an Island (con Crosby & Nash)

The Blue (con Crosby & Nash)

Red Sky at Night

This Heaven

Then I Close My Eyes (con Robert Wyatt)

Smile

Take a Breath

A Pocketful of Stones

Where We Start

Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V) - Cover di Pink Floyd (con Crosby & Nash)

Wot's... Uh the Deal - Cover di Pink Floyd

Wearing the Inside Out - Cover di Pink Floyd

Coming Back to Life - Cover di Pink Floyd

High Hopes - Cover di Pink Floyd

Echoes - Cover di Pink Floyd



BIS #1