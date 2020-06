Gianni Morandi: il 15 giugno un concerto a Bologna per festeggiare il ritorno sui palchi

Gianni Morandi torna sul palco, dopo più di tre mesi di stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus: il 15 giugno, giorno delle riaperture di teatri e cinema, il cantante si esibirà sul palco del Teatro Duse di Bologna per festeggiare la ripresa degli spettacoli dal vivo. L'evento, che inizierà alle 21, si terrà per un numero ridotto di spettatori (non è stato specificato, ma il decreto del Consiglio dei Ministri dello scorso mese ha disposto un massimo di 200 persone per spettacoli che si svolgono al chiuso - la sala bolognese dispone di 999 posti), rispettando tutte le necessarie misure di sicurezza. L'ingresso sarà gratuito, ma bisognerà prenotarsi. "Non vedevo l'ora di poter tornare a cantare dal vivo e stare vicino alla gente, perché questa è l'anima del nostro lavoro. Appena ho saputo che si poteva rialzare il sipario, seppur con pochi spettatori, ho chiesto al Duse di poter tornare sulle tavole del teatro che per tanti mesi è stata la mia casa. Sicuramente, sarà molto emozionante compiere questo piccolo passo verso la normalità e riaccendere le luci sul palcoscenico, perché il teatro è cultura, è vita e nessuna città può rimanerne senza", ha detto Morandi, che proprio al Duse era impegnato - già prima dell'emergenza coronavirus - con lo spettacolo stanziale "Stasera gioco in casa", maratona di concerti partita lo scorso novembre e poi interrotta dalla pandemia (gli otto concerti sospesi saranno riprogrammati - per le nuove date, che saranno comunicate appena possibile, resteranno validi i biglietti già acquistati). Sul palco il cantante sarà accompagnato dal pianista Alessandro Magri e dal chitarrista Elia Garutti.