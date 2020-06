Shawn Crahan spiega perché gli Slipknot non smetteranno mai di indossare le maschere

Shawn Crahan, percussionista e cofondatore degli Slipknot, ha spiegato perché i membri della band dello Iowa non smetteranno mai di indossare le loro maschere. A margine di una chiacchierata con Fred Minnick per il “The Fred Minnick Show”, oltre a presentare il whiskey a marchio Slipknot (Slipknot No. 9 Whiskey), il musicista - noto anche come “Clown” - ha spiegato che si sentirebbe "screditato" e "tradito" se i suoi compagni di band decidessero di non portare più le maschere, simbolo della formazione di Des Moines.

Shawn Crahan, nell’intervista ripresa da Blabbermouth, per rispondere alla domanda se sarà mai possibile vedere i membri della band esibirsi smascherati, ha detto: “Non passa giorno in cui ogni membro non desidera di non indossare quella roba.” Ha poi aggiunto: “Per quanto ne so, forse alcuni pensano che sia la cosa peggiore. Hanno accettato [le maschere] per il nostro amore reciproco e il nostro sogno e il nostro marchio, ma segretamente, alcune persone potrebbero pensare: ‘Non posso credere di aver impegnato tutta la mia vita per questo’. Quindi non l’ho mai costretto a nessuno. Sembra che sia quello che volevamo fare. Ed è stato d’aiuto, ed è davvero ciò che siamo.”

Spiegando poi che per lui indossare le maschere “è pura religione”, ha detto: “È la mia vita. E non riesco mai a immaginare di andare così sul personale a causa della pigrizia o dello stress o semplicemente la volontà di non volerle più indossare. Ho firmato l'accordo che abbiamo fatto all’inizio, e non si è mai pensato ad altro. Non riuscirei proprio a immaginarci in nessun altro modo. Mi sentirei screditato; mi sentirei tradito. Penso che sia questa la differenza. È l'autostima nel sogno, nell’arte che hai creato. La nostra è molto precisa e non smettiamo di proseguire questo percorso.”

“È come una parte della nostra arte”, ha inoltre spiegato Crahan e ha aggiunto: “È anche parte del motivo per cui cambiamo le maschere con ogni album”.

Ecco i video dell'intervista:

