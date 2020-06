Nic Cester, esce l’album dal vivo ‘Live Across Europe’. Tracklist e copertina

Il prossimo 19 giugno l’artista australiano pubblicherà l’album dal vivo “Live Across Europe”, che includerà i brani dell’album di Nic Cester, “Sugar Rush”, registrati durante le tappe del tour europeo a supporto del suo primo disco. Nella tournée il cantante dei Jet è stato accompagnato dalla sua band, The Milano Elettrica (Sergio Carnevale, Roberto Dragonetti, Domenico Mamone, Daniel Plentz, Paolo Raineri, Raffaele Scogna e Adriano Viterbini).

Il disco è anticipato dalla canzone “God Knows”, registrata durante un live andato in scena a Londra e pubblicata insieme al video che testimonia la performance tenuta da Nic Cester presso il Castello Sforzesco di Milano a fine agosto 2018.

In occasione dell’edizione 2018 dei Rockol Awards, Nic Cester - a cui è stato assegnato il Premio Speciale Rockol per i Rockol Awards 2018 - ha eseguito dal vivo i brani "Eyes on the Horizon", "Sugar Rush", "God Knows" e "Little Things”. Ecco il video della performance:

Ecco la tracklist e la copertina di “Live Across Europe”:

Intro (Di Piero Umiliani) (Live In Milan)

Sugar Rush (Live In Milan)

Eyes On The Horizon (Live In Vienna)

Psichebello (Live In Rome)

Strange Dreams (Live In Bologna)

God Knows (Live In London)

Not Fooling (Live In Munich)

Little Things (Live In Bologna)

Neon Light (Live At Castello Sforzesco)

Walk On (Live At Castello Sforzesco)