Lady Gaga, intervistata da Tiziano Ferro, racconta l’album ‘Chromatica’

In occasione dell’uscita del nuovo album di Miss Germanotta, “Chromatica” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 29 maggio, Lady Gaga è stata intervistata da Tiziano Ferro per raccontare la sua più recente fatica discografica.

A margine della chiacchierata con il cantautore di Latina, trasmessa in radio oggi - 3 giugno - su RTL 102.5 e già disponibile in video su YouTube, la popstar statunitense ha spiegato di quanto sia stato terapeutico per lei lavorare al suo ultimo disco, del suo rapporto con Dio, del suo legame con Ariana Grande e di altri temi come la salute mentale.

Per rispondere alla domanda di Tiziano Ferro, il quale le ha chiesto “in che modo scrivere questo album è stato terapeutico”, Lady Gaga ha svelato - come già rivelato durante un’intervista rilasciata a febbraio a Zane Lowe per il programma “New Music Daily with Zane Lowe” su Apple Music - quanto sia stato importante l’aiuto del produttore BloodPop.

"Ho sempre detto che fare musica non è terapeutico, perché ho sempre cercato di essere molto concentrata e di creare tanti tipi diversi di cose con la mia musica. Questo a volte comporta l'uso della fantasia, dunque non stai scrivendo della tua vita”, ha detto la voce di “Bad Romance” e ha aggiunto:

“Quando ho iniziato a scrivere questo album, invece, non stavo per niente bene, e il mio principale produttore - BloodPop - saliva di sopra, in cucina, e mi diceva: ’Coraggio, andiamo al piano di sotto a scrivere una canzone'. Io non volevo, ma lui insisteva. Allora venivamo giù in studio, proprio qui, in questa stanza. Questo era lo studio di Frank Zappa”.

“La verità è che il tema di questo album è danzare attraverso il dolore”, ha successivamente detto Lady Gaga che, oltre a raccontare dei suoi problemi di depressione, ha narrato che durante le lavorazioni di “Chromatica”, riascoltando le registrazioni, si è resa conto che la sua voce suonava “così felice, piena di gioia”.

L’ideale seguito di “Joanne” include alcune collaborazioni con diversi artisti come, tra gli altri, Elton John e Ariana Grande. Parlando del rapporto con la popstar di “Thank u, next”, con la quale ha collaborato al singolo “Rain on me”, Lady Gaga ha detto: