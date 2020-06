Warner Music, un fondo da 100 milioni contro violenza e razzismo

Warner Music, di concerto con la Blavatnik Family Foundation, fondazione creata dall'attuale vicepresidente della major Blavatnik, ha annunciato l'attivazione di un fondo da 100 milioni di dollari da destinare a "cause benefiche legate all'industria musicale, alla giustizia sociale e alle campagne contro la violenza e il razzismo". Il comitato consultivo - che sarà composto da elementi nominati da Warner e da altri indicati dalla fondazione - stabilirà le procedure per "identificare e supportare appartenenti alla comunità musicale e organizzazioni che rafforzano l'istruzione e promuovono l'uguaglianza, le pari opportunità, il rispetto della diversità e l'inclusione".

"Questa iniziativa è dedicata al quanti siano in prima linea nella lotta contro il razzismo e l'ingiustizia, oltre a quanti aiutino chi è in difficoltà nel settore musicale", ha fatto sapere l'ad di WMG Steve Cooper: "Siamo determinati a contribuire, a lungo a medio termine, allo sforzo per realizzare un vero cambiamento".

Nella mattina di oggi il gruppo Warner Music ha confermato l'intenzione di quotarsi sui mercati finanziari: la società - valutata circa 13 miliardi di dollari - dovrebbe sbarcare a Wall Street con un prezzo di apertura pari a 25 dollari americani per azione.