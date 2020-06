L'edizione 2020 del Midem diventa digitale

.Il MIDEM, storica convention dell'industria musicale che tradizionalmente si svolge a Cannes, per l'edizione 2020 diventa digitale, svolgendosi comunque nonostante lo stop imposto agli eventi "fisici" dalla pandemia. L'edizione 2020, in svolgimento da ieri 2 giugno, preved sessioni e panel, sia dal vivo che on demand 263 speaker da 48 paesi diversi, tra cui T.I, Akon, Wyclef Jean, Youssou N’ Dour, il Midemlab con start-up 11 paesi e Midem Talent Exporter con 25 artisti da 5 continenti. Sono previsti anche eventi dedicati al mercato italiano, con la presenza di Ghali, in conversazione con il CEO di Warner Music Italy Marco Alboni (venerdì 5 giugno dalle 9.

Gli eventi sono anche on demand: ci si può registrare gratuitamente qua.