Vasco Rossi, concerti rinviati al 2021: cosa fare con i biglietti e i voucher

Vasco Rossi ha annunciato la serie di date che lo vedranno protagonista nel corso dell'estate 2021: il rocker di Zocca aveva annunciato, lo scorso 18 maggio, lo spostamento al prossimo anno degli eventi previsti dal calendario del Vasco Non Stop Live Festival 2020 per la prossima estate a causa delle misure in materia di manifestazioni pubbliche previste dal governo italiano per contenere la diffusione del Coronavirus.

Quando e dove suonerà Vasco Rossi nel 2021?

L'artista ha di fatto riproposto - con minimi cambiamenti in termini di ordine di date - i medesimi appuntamenti già annunciati per il 2020 l'8 dicembre scorso. Le nuove date confermate sono queste:

13 giugno 2021: iDays Milano

18 giugno 2021: Firenze Rocks!, Visarno Arena

22 giugno 2021: Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26 e 27 giugno 2021: Rock in Roma, Circo Massimo (Roma)

Ho un biglietto per una delle date rinviate, ma voglio andare alla data dell'anno prossimo nella stessa città per la quale avevo acquistato il biglietto: cosa devo fare?

I biglietti già acquistati verranno considerati validi per i rispettivi eventi annunciati per il 2021: per esempio, chi sia già in possesso di un biglietto per la data del 15 giugno 2020 agli iDays di Milano (rimandata) e voglia comunque prendere parte al concerto fissato sempre agli iDays del 13 giugno 2021 potrà accedere allo show semplicemente mostrando il tagliando già acquistato.

Ho un biglietto per una delle date rinviate, ma non so se potrò essere presente alla data corrispettiva annunciata per il 2021: come posso ottenere il rimborso?

Chi lo desiderasse, avrà la facoltà di richiedere il rimborso tramite un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 26 giugno 2020. Il voucher è un buono che potrà essere speso per acquistare altri biglietti di altri concerti organizzati, però, dallo stesso organizzatore che li ha emessi in origine. Per le informazioni del caso è possibile rivolgersi al servizio di biglietteria presso il quale è stato acquistato il tagliando, o consultare la pagina dedicata di Rockol "Rimborso concerti, come funzionano i voucher".