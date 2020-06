Beatles, il primo album di Paul McCartney? Ecco cosa ne pensavano John Lennon e George Harrison

Non è una data che si dimentica, il 1970, per i fan dei Fab Four. Non solo quell’anno segnò la fine della band ma nel ’70 i Beatles hanno anche dato alle stampe il loro ultimo album in studio, “Let It Be”, e uno dei due principali compositori della band consegnava al mercato il suo debutto in solitaria, registrato nella totale riservatezza a Londra, tra gli studi Morgan e Abbey Road, “McCartney”. Il disco che ha inaugurato la carriera solista di Macca, 14 brani tra cui il classico “Maybe I’m amazed”, usciva per l’esattezza il 17 aprile 1970 Oltremanica, mentre negli States “McCartney” sarebbe arrivato qualche giorno dopo. E se la stampa si è schierata su posizioni contrastanti nel valutare il disco – entusiasta l’edizione americana di Billboard, molto più tiepido il britannico NME, decisamente negativo Rolling Stone USA - i Beatles John Lennon e George Harrison non si sono fatti troppi scrupoli nel bocciare, chi più e chi meno, l’esordio del collega e amico. Lennon, ad esempio, ha definito il disco “spazzatura”, spiegando: “Penso che ne farà uno migliore, quando ne sarà spaventato”. Ha commentato ancora John Lennon, intervistato dall’edizione americana di Rolling Stone: “Ma penso che questo primo fosse solo un sacco di… ricordi cos’ho detto quando è uscito? Leggero e facile”. Lennon ha anche parlato, riferendosi a “McCartney”, di “musica da Engelbert Humperdinck”.

Quanto a George Harrison, la voce di “Something” ha affidato il suo punto di vista su “McCartney” all’emittente newyorkese WABC-FM, raccontando: “‘That Would Be Something’ e ‘Maybe I’m Amazed’ penso siano fantastiche e tutto il resto penso sia onesto, sai, abbastanza buono, ma un po’ deludente”. Ha aggiunto poi Harrison: “È meglio non aspettarsi niente e così tutto è buono, sai. Penso che quelle due tracce in particolare siano molto belle. E le altre, sai, non fanno molto per me”. Ma è entrando nel dettaglio che il chitarrista affonda l’opera prima di Macca: “Posso sentire altre persone suonare meglio la batteria, le chitarre e il resto. E gli arrangiamenti di alcune di queste canzoni come ‘Teddy Boy’ e ‘Junk’…con un po’ più di arrangiamento avrebbero suonato meglio. Penso che fosse l’unica cosa che ha pensato di poter fare all’epoca e ha iniziato semplicemente testando la sua macchina”. “Eddie Cochran ha fatto qualcosa del genere. In ‘Summertime Blues’ e ‘Come On Everybody’ suonava il basso, la chitarra e la batteria”, ha concluso George Harrison facendo riferimento al fatto che nel disco McCartney ha suonato da sé tutti gli strumenti presenti.